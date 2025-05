BCX

Big Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions , ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of BCX will recieve significant rewards for their loyalty.

NazwaBCX

PozycjaNo.6190

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż50,000,000

Całkowita podaż50,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.500146576504015,2024-08-28

Najniższa cena0.000000000035011891,2024-02-16

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieBig Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions , ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of BCX will recieve significant rewards for their loyalty.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.