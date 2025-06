BASEDD

$BASEDD is a token launched by @SolJakey and driven by @SUPERBASEDD, blending livestreaming with creator tokenomics. Users can mint tokens on pump.fun, go live, and compete on basedd.house for a chance to earn $BASEDD. @SUPERBASEDD is a unique Solana-based project that combines crypto publishing, NFT fundraising, and digital art collecting.

NazwaBASEDD

PozycjaNo.

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0

Podaż w obiegu--

Maksymalna podaż0

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum,

Najniższa cena,

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

