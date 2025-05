AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

NazwaAX

PozycjaNo.2594

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu2,853,891

Maksymalna podaż30,000,000

Całkowita podaż30,000,000

Wskaźnik obrotu0.0951%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum28.62682125,2021-04-09

Najniższa cena0,2021-02-10

Publiczny blockchainETH

