Avocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

NazwaAVG

PozycjaNo.2567

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu25,468,016

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.0254%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.7363747279953667,2022-01-03

Najniższa cena0.004996187067173609,2025-04-08

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

