ATRS

Attarius Network is a platform designed to help Web2 developers, players, and NFT creators transition to Web3. It simplifies blockchain integration through comprehensive tools and features. Attarius Network accelerates blockchain integration, enabling 8X faster development while reducing costs and error risks.

NazwaATRS

PozycjaNo.4156

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż150,000,000

Całkowita podaż150,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.04292549132088565,2025-04-04

Najniższa cena0.000352972051176255,2025-03-06

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieAttarius Network is a platform designed to help Web2 developers, players, and NFT creators transition to Web3. It simplifies blockchain integration through comprehensive tools and features. Attarius Network accelerates blockchain integration, enabling 8X faster development while reducing costs and error risks.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.