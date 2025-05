ARV

ARIVA (ARV) has been produced for active use in global and local tourism, as well as travel networks in the near future. It runs as a fully decentralized worldwide B2C - B2B Travel & Tourism Network.

NazwaARV

PozycjaNo.2100

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu72,553,169,190

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż93,640,000,000

Wskaźnik obrotu0.7255%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.001450169881585897,2021-10-11

Najniższa cena0.000007247042777309,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

