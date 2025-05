ARMY

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

NazwaARMY

PozycjaNo.4891

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż589,000,000

Całkowita podaż589,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.1 USDT

Historyczne maksimum0.190044627604313,2025-01-15

Najniższa cena0.011288957080566169,2025-04-07

Publiczny blockchainXRP

Sektor

Media społecznościowe

