ANTS

ANTS is the world’s first decentralized meme culture community focused on AI digital human systems and self-evolution, built on the Solana (SOL) chain.

NazwaANTS

PozycjaNo.5053

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.06162011831395366,2025-06-03

Najniższa cena0.000054783723435736,2025-06-19

Publiczny blockchainSOL

WprowadzenieANTS is the world’s first decentralized meme culture community focused on AI digital human systems and self-evolution, built on the Solana (SOL) chain.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.