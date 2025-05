ANITA

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

NazwaANITA

PozycjaNo.4389

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0

Podaż w obiegu--

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.011937747737006186,2025-05-15

Najniższa cena0.000422257587688162,2025-04-15

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.