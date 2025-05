AMB

Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard.

NazwaAMB

PozycjaNo.2003

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu5,220,240,745

Maksymalna podaż6,500,000,000

Całkowita podaż13,534,521,265

Wskaźnik obrotu0.8031%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.8522599935531616,2018-01-06

Najniższa cena0.000171843092425473,2025-05-30

Publiczny blockchainAMBROSIAS

WprowadzeniePowered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.