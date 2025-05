AIBB

BullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions.BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit.

NazwaAIBB

PozycjaNo.2667

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu2,045,833,899,998,990

Maksymalna podaż100,000,000,000,000,000

Całkowita podaż2,243,697,983,694,936

Wskaźnik obrotu0.0204%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000000009301587582,2023-07-16

Najniższa cena0.000000000037058437,2025-04-07

Publiczny blockchainARB

