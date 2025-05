AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

NazwaAIAT

PozycjaNo.446

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.40%

Podaż w obiegu146,389,462.2952275

Maksymalna podaż500,000,000

Całkowita podaż500,000,000

Wskaźnik obrotu0.2927%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9237842124835582,2024-05-06

Najniższa cena0.21971395869182037,2024-01-18

Publiczny blockchainETH

