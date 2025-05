AIAKITA

The Ai World that brings together the power of AI and the excitement of cryptocurrency. Our project is dedicated to exploring the possibilities of artificial intelligence and blockchain technology and we believe that they can create a world of opportunities. Join us on this journey and discover the potential of AiAkita - the ultimate Ai Token for the future.

NazwaAIAKITA

PozycjaNo.4873

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż313,907,902,160,220,200

Całkowita podaż313,907,902,160,220,200

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000000000110027387,2023-05-23

Najniższa cena0.000000000000054506,2023-11-21

Publiczny blockchainARB

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.