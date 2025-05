AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

NazwaAGRI

PozycjaNo.1292

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.37%

Podaż w obiegu161,078,234

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,999,997.367606

Wskaźnik obrotu0.161%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.17722062456540857,2024-12-13

Najniższa cena0.03188720215278074,2025-05-09

Publiczny blockchainSOL

