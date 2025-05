AAX

Academic Labs is an EduFi ecosystem that enhances personalization and ownership in sharing knowledge and skills. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together.

NazwaAAX

PozycjaNo.3939

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż5,000,000,000

Całkowita podaż4,999,999,882

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.09776289048513827,2024-11-18

Najniższa cena0.000377367916044577,2025-05-19

Publiczny blockchainSOL

WprowadzenieAcademic Labs is an EduFi ecosystem that enhances personalization and ownership in sharing knowledge and skills. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.