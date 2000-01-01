Program partnerski MEXC Liquidity
Dołącz do globalnej sieci wysokowydajnych traderów P2P napędzających MEXC
Złóż wniosek teraz
Ekskluzywny program dla proaktywnych traderów P2P
Publikuj konkurencyjne ogłoszenia, utrzymuj płynność rynków i wspieraj ekosystem MEXC, aby odblokować gwarantowane miesięczne nagrody.
Rozwijaj z nami swój biznes P2P
Otrzymuj miesięczne nagrody do 1,000 USDT za zapewnianie płynności na MEXC P2P
Korzyści
Gwarantowane nagrody miesięczne
Dbaj o aktywność, publikuj ogłoszenia i zapewniaj płynność po konkurencyjnych cenach. Otrzymuj stałe wypłaty USDT co miesiąc na podstawie wyników.
Zwiększona widoczność
Uzyskaj priorytetowe umiejscowienie na rynku P2P, aby zwiększyć przepływ zleceń i rozszerzyć ekspozycję handlową.
Dedykowane wsparcie dla konta
Uzyskaj bezpośredni dostęp do regionalnego przedstawiciela MEXC w celu wdrożenia, rozwiązywania sporów i spersonalizowanej obsługi.
Jak uzyskać dochód
Dbaj o aktywność, utrzymuj konkurencyjność swoich ogłoszeń i zachowaj stałą wydajność, aby odblokować wyższe wypłaty.
Zwiększ aktywność
Pozostań konsekwentnie online, aby zwiększyć zasięg i zaangażowanie w reklamach.
Zwiększenie konkurencyjności ogłoszeń
Oferuj lepsze ceny, aby przyciągnąć więcej kupujących i zwiększyć obroty.
Zwiększ wskaźnik ukończeń
Utrzymuj szybkie czasy odpowiedzi i dobrą obsługę, aby zdobyć zaufanie użytkowników.
Im więcej wnosisz, tym więcej zarabiasz.
Możesz zarobić do 1000 USDT miesięcznie, a ostateczna kwota nagrody różni się w zależności od rynku i może podlegać weryfikacji.
Kto może złożyć wniosek?
Aktywny trader P2P chcesz zarabiać stabilne miesięczne nagrody, publikując regularne ogłoszenia
Sprzedawca na innej giełdzie poszukując lepszej widoczności i zachęt
Indywidualny inwestor gotowy przejść z roli nabywcy do twórcy ogłoszeń i zacząć zarabiać na aktywności ogłoszeń
Partner wzrostu rynkowego pomagamy we wdrażaniu użytkowników i wprowadzaniu organicznego wolumenu do naszego ekosystemu P2P
Gotowy rozpocząć zarabianie z MEXC?
Złóż wniosek, aby zostać partnerem ds. płynności
Jak to działa?
1
Zastosuj
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i załącz dowód aktywności handlowej z innej platformy, w tym ostatni wolumen obrotu. Pomaga nam to ocenić Twoje doświadczenie i wiarygodność.
Przekaż wniosek
2
Przegląd wniosku
Nasz zespół sprawdza zgłoszenia co tydzień. Ze względu na ograniczenia programu, tylko wybrana liczba sprzedawców zostaje zaakceptowana na każdym rynku, aby utrzymać trwałość nagród.
3
Akceptuj i wdróż
Wnioski są weryfikowane co tydzień. Aby zachować integralność programu, uczestnictwo jest ograniczone do wybranej liczby sprzedawców w każdym regionie.
4
Zacznij zarabiać
Regularnie publikuj ogłoszenia sprzedaży po konkurencyjnych cenach, aby zachować uprawnienia i otrzymywać miesięczne nagrody za płynność.
Poznaj program partnerski MEXC Liquidity
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym przedstawicielem MEXC.
Skontaktuj się z nami