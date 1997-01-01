Zostań zweryfikowanym sprzedawcą

Zdobądź przewagę konkurencyjną na rynku, przyciągaj więcej zleceń i korzystaj z dodatkowych korzyści

Portal sprzedawcy

Portal sprzedawcy oferuje dodatkowe narzędzia handlowe, umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie ogłoszeniami i zleceniami.
Znaczek weryfikacji

Obok Twojego pseudonimu P2P pojawi się wyjątkowa zweryfikowana odznaka, zwiększając wiarygodność Twojej marki.
Dedykowana obsługa klienta

Dedykowany kanał Obsługi Klienta będzie dostępny całą dobę, zapewniając szybkie odpowiedzi i rozwiązania problemów.

Porównanie korzyści

zweryfikowany sprzedawca
Zwykły użytkownik

Podstawowe funkcje

Publikowanie i sprzedawanie ogłoszeń
Publikowanie ogłoszeń kupna
Priorytetowe wyświetlanie reklam
Specjalna odznaka
Obsługa Klienta
Priorytet
Podstawowy

Funkcje zaawansowane

Portal sprzedawcy
Polecane ogłoszenia

Limity handlowe

Liczba ogłoszeń kupna (według Fiat/Krypto)
5
2
Liczba ogłoszeń sprzedaży (według Fiat/Krypto)
5
2
Maksymalna kwota na ogłoszenie
$100,000
$10,000
Liczba niezrealizowanych zleceń
20
5

Aby ubiegać się o status Sprzedawcy, należy spełnić następujące wymagania

Więcej informacji na temat sprzedawców można znaleźć na stronie [Ogłoszenie o rekrutacji sprzedawców P2P w MEXC]
Weryfikacja SMS
Weryfikacja adresu e-mail
Zaawansowana weryfikacja KYC
Ważna informacja: Złożenie wniosku nie gwarantuje zatwierdzenia. Wszystkie wnioski przechodzą rygorystyczny proces weryfikacji, a ich zatwierdzenie zależy od zgodności z wymogami, aktywności handlowej oraz przestrzegania zasad platformy. Samo spełnienie minimalnych kryteriów nie gwarantuje akceptacji. Jakiekolwiek zaangażowanie w działania oszukańcze, handel fikcyjny lub naruszenie regulaminu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Proces weryfikacji może potrwać do 7 dni roboczych.

FAQ

Dlaczego muszę przejść zaawansowaną weryfikację KYC?

Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne środowisko handlowe oraz utrzymać wysoki poziom wiarygodności MEXC P2P, wnioskodawcy muszą spełnić wymóg ukończenia zaawansowanej weryfikacji KYC.