Postępuj zgodnie z samouczkiem i dokonaj pierwszego zakupu P2P na dowolną kwotę, aby otrzymać bonus Futures 3 USDT.
W ciągu 7 dni od pierwszego zakupu zgromadź minimum 100 USDT w zakupach P2P, aby otrzymać bonus 8 USDT na Futures.
Dokonaj transakcji Spot na dowolną kwotę, aby otrzymać bonus Futures w wysokości 1 USDT.
Wykonaj dowolną transakcję na kontraktach futures, aby otrzymać bonus 3 USDT.
Zaproś znajomych do rejestracji w MEXC. Jeśli Twój znajomy zgromadzi 100 USDT w zakupach P2P w ciągu 7 dni od rejestracji, zarówno Ty, jak i Twój znajomy otrzymacie bonus Futures w wysokości 5 USDT.
Nowi użytkownicy mają szansę podzielić się pulą nagród o wartości 10,000 USDT, aby rozpocząć swoją przygodę z tradingiem.