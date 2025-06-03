Zasady wydarzenia

1 . To wydarzenie jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy ukończyli weryfikację KYC. Status weryfikacji sprawdzisz tutaj

2 . Kwalifikowalność zostanie zweryfikowana po zakończeniu wydarzenia. Użytkownicy niespełniający wymogów lokalizacyjnych nie będą się kwalifikować do otrzymania nagród.

3 . Do wydarzenia kwalifikują się wyłącznie wpłaty dokonane kartą bankową lub kredytową.

4 . MEXC przeprowadzi dokładną weryfikację wszystkich użytkowników. Użycie jakichkolwiek metod technicznych, takich jak skrypty, boty, powtarzające się działania lub automatyzacja przy rejestracji konta lub aktywności, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Ta zasada obowiązuje nawet jeśli nieprawidłowe metody zostały użyte tylko na określonych etapach rejestracji lub uczestnictwa. Dodatkowo, użytkownicy stosujący wprowadzające w błąd praktyki SEO, szczególnie z użyciem słów kluczowych takich jak „Zakupy MEXC”, „Login MEXC”, „MEXC Official” czy „MEXC OTC", zostaną zdyskwalifikowani z wydarzenia.

5 . Zasady wejdą w życie w dniu . MEXC zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków wydarzenia i podjęcia niezbędnych działań, w tym wobec użytkowników i ich aktywów, w przypadku złośliwego zachowania lub niewłaściwego wykorzystania platformy.

6 . Nagrody zostaną rozdysponowane w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu każdego cyklu wydarzenia i przydzielone na podstawie końcowego rankingu.

7 . Wszystkie osoby uczestniczące muszą ściśle przestrzegać Regulaminu MEXC. MEXC zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego użytkownika zaangażowanego w oszukańcze lub niewłaściwe zachowanie podczas wydarzenia, w tym rejestrowanie wielu kont lub inne działania związane z nielegalnymi lub oszukańczymi celami.

8 . MEXC zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tych warunków. Uwaga: warunki mogą ulec zmianie, a wydarzenie może zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Śledź na bieżąco aktualizacje tych warunków oraz szczegóły wydarzeń.