Po zakończeniu płatności odbierz bonus futures i otwórz pozycję. Możesz wybrać parę handlową i kierunek.
Zasady wydarzenia
Zasady dystrybucji nagród
• Kwalifikują się tylko wpłaty fiat dokonane kartą kredytową/debetową, przelewem bankowym lub wpłatą fiat. Płatności za pośrednictwem stron trzecich i przelewy wewnętrzne nie są obsługiwane.
• Nagrody zostaną przeliczone na USDT na podstawie równowartości w USDT w momencie realizacji zlecenia (nie w momencie składania zlecenia).
• Dystrybucja nagród kończy się: ()
• Aby wziąć udział w wydarzeniu, minimalna kwota zlecenia musi być większa niż 100 USDT.
• Aby odebrać nagrodę, należy spełnić wymóg minimalnej kwoty zlecenia futures. Odbiór nie powiedzie się, jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony.
• Po odebraniu użytkownicy otrzymują bonus równy 2% wpłaty (maks. 500 USDT), który automatycznie otworzy pozycję w trybie Isolated Margin po cenie rynkowej w jednej z sześciu par USDT-M Futures.
• Użytkownicy z otwartymi pozycjami lub oczekującymi zleceniami w tej samej parze nie mogą odebrać nagrody. Przed odebraniem sprawdź swój portfel futures.
Zasady korzystania z bonusu futures
1. Bonus może być używany tylko do handlu kontraktami terminowymi. Zyski wygenerowane z bonusu można wypłacić, jednak sam bonus nie podlega wypłacie.
2. Bonus może być używany jako depozyt zabezpieczający, a także do pokrycia opłat transakcyjnych, strat i opłat finansowania.
3. Jeśli jakiekolwiek aktywa zostaną przeniesione z konta futures przed pełnym wykorzystaniem bonusu, pozostała część bonusu przepadnie.
4. Bonus jest ważny przez maksymalnie 5 dni. Niewykorzystany bonus zostanie anulowany o 23:59:59 (UTC+8) po upływie 5 dni. Zwróć uwagę na ryzyko likwidacji w tym okresie.
Zasady weryfikacji
1. Użytkownicy muszą wpłacać środki, korzystając z własnych metod płatności. W przypadku wpłat przelewem bankowym upewnij się, że kod referencyjny został poprawnie wprowadzony.
2. MEXC wdraża rygorystyczne procedury weryfikacji dla wszystkich użytkowników. Korzystanie z jakichkolwiek manipulacji technicznych – w tym między innymi skryptów elektronicznych, botów, powtarzalnych operacji lub automatycznej rejestracji kont – skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Niniejsza polityka jest stosowana restrykcyjnie, nawet jeśli takie metody są wykorzystywane wyłącznie na określonych etapach rejestracji lub uczestnictwa. Ponadto użytkownicy, którzy stosują mylące praktyki SEO, szczególnie ci celujący w słowa kluczowe takie jak „Zakupy MEXC”, „Login MEXC”, „MEXC Official” lub „MEXC OTC”, zostaną również zdyskwalifikowani z wydarzenia.
3. MEXC zastrzega sobie prawo do interpretacji ostatecznych warunków tego wydarzenia oraz podjęcia odpowiednich działań przeciwko złośliwym działaniom lub nadużyciom platformy.
4. Wszyscy uczestniczący użytkownicy muszą ściśle przestrzegać Warunków korzystania z usługi MEXC. MEXC zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji użytkowników, którzy angażują się w oszukańcze lub szkodliwe działania podczas wydarzenia, w tym zakładanie wielu kont lub podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z nielegalnymi lub oszukańczymi celami.
5. MEXC zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszych warunków. Uwaga: warunki mogą ulec zmianie, a wydarzenie może zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy do śledzenia aktualnych warunków wydarzeń.
6. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy użytkownika i Polityki prywatności MEXC. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niniejsze warunki będą nadrzędne.