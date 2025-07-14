Het project kan momenteel niet worden genoteerd zoals gepland in de evenementenspecificaties vanwege problemen met betrekking tot de projectpartij. Volg de aankondigingen van MEXC voor de laatste updates over de voortgang van het project.

De afhandeling is afgerond. Als je succesvol hebt deelgenomen aan dit evenement, ga dan naar je Beloningsgeschiedenis-pagina om de details van je beloningen te bekijken en bezoek je Spot-account om te controleren of je de airdrop-tokens hebt ontvangen!

Voorbeeld: Laten we ervan uitgaan dat er twee deelnemers zijn, A en B, bij het evenement.

Hoe meer MX-tokens je inzet tijdens het evenement en hoe meer geldige genodigden je succesvol uitnodigt, des te hoger je toezeggingscoëfficiënt en des te groter je deel van de beloningen.

True Base Army (TBA)

Projectinformatie

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Projectdetails

Totaal tokenbedrag 1,000,000,000 TBA Type token BASE Totale airdrops 26,315,790 TBA Contractadres https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E Aantal stemmen 5 MX - 100,000 MX

Regels van evenement

1. Zodra gebruikers voldoen aan de criteria voor deelname aan het evenement, kunnen ze MX toezeggen om gratis airdrops te winnen. 2. Gebruikers moeten minimaal één Futures-transactie voltooien (geen beperkingen op het aantal verhandelde paren of bedragen) voordat ze kunnen deelnemen aan het Kickstarter-evenement. 3. Het systeem zal een snapshot maken van het aantal geldige uitgenodigde gebruikers (geldig voor 30 dagen) en het niveau de volgende dag bijwerken. Gebruikers kunnen hun accountniveau-coëfficiënt controleren op de evenementpagina.

Toezeggingsmechanisme

Gebruikers kunnen toezeggen op basis van hun maximale inlegbare hoeveelheid. Succesvolle toezeggingen zullen alleen worden gebruikt voor de beloningsberekening en er zal geen MX worden bevroren.

Airdrop-beloningen

Airdrop-beloning = Huidige geldige toegezegde hoeveelheid van de gebruiker / Geldige toegezegde hoeveelheid van alle gebruikers * Totale prijzenpot. De beloningen worden na afloop van het evenement naar het Spot-account van de gebruiker gestuurd.

Risicoherinnering

1. Er kunnen gebreken zijn in bepaalde projecten op het gebied van technologie, uitvoering en andere aspecten. Gelieve met de nodige voorzichtigheid deel te nemen nadat je het project volledig hebt begrepen.

2. De prijs van het project waarop u hebt gestemd, kan vanwege marktomstandigheden of andere soortgelijke redenen aanzienlijke schommelingen ondergaan.

3. Het is mogelijk dat je je deelname aan het project niet geheel of gedeeltelijk kunt intrekken vanwege de onderliggende technologie van het project of om redenen die verband houden met het MEXC-platform.

4. Als één gebruiker cumulatief meer dan 100.000 MX investeert in meerdere accounts, kunnen de bijbehorende accounts de risicobeheersingsmechanismen van het platform activeren. Ga voorzichtig te werk.