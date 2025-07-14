Snapshot-gegevens
Evenement is afgelopen
De afhandeling is afgerond. Als je succesvol hebt deelgenomen aan dit evenement, ga dan naar je Beloningsgeschiedenis-pagina om de details van je beloningen te bekijken en bezoek je Spot-account om te controleren of je de airdrop-tokens hebt ontvangen!
MX Niveaumechanisme
|Evenementniveau
|Voorwaarden voor niveau-upgrade
|Toezeggingscoëfficiënt
|V1
|5 ≤ MX-bezit ≤ 100,000
|1
|V2
|Nodig 1 geldige genodigde uit
|1.5
|V3
|Nodig 2 geldige genodigden uit
|1.55
|V4
|Nodig 3 geldige genodigden uit
|1.6
|V5
|Nodig 4 geldige genodigden uit
|1.65
|V6
|Nodig 5 geldige genodigden uit
|1.7
|V7
|Nodig 6 geldige genodigden uit
|1.75
Regelbeschrijving
Hoe meer MX-tokens je inzet tijdens het evenement en hoe meer geldige genodigden je succesvol uitnodigt, des te hoger je toezeggingscoëfficiënt en des te groter je deel van de beloningen.
Voorbeeld: Laten we ervan uitgaan dat er twee deelnemers zijn, A en B, bij het evenement.
A zegt 2,999 MX toe zonder dat er geldige genodigden zijn, waardoor de toezeggingscoëfficiënt op 1 ligt.
A zegt 3,000 MX toe en heeft 2 geldige genodigden, waardoor de toezeggingscoëfficiënt op 1.55 ligt.
Berekening van beloningen voor A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Berekening van beloningen voor B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Totaal tokenbedrag
1,000,000,000 TBA
Type token
BASE
Totale airdrops
26,315,790 TBA
Aantal stemmen
5 MX - 100,000 MX
2. De prijs van het project waarop u hebt gestemd, kan vanwege marktomstandigheden of andere soortgelijke redenen aanzienlijke schommelingen ondergaan.
3. Het is mogelijk dat je je deelname aan het project niet geheel of gedeeltelijk kunt intrekken vanwege de onderliggende technologie van het project of om redenen die verband houden met het MEXC-platform.
4. Als één gebruiker cumulatief meer dan 100.000 MX investeert in meerdere accounts, kunnen de bijbehorende accounts de risicobeheersingsmechanismen van het platform activeren. Ga voorzichtig te werk.