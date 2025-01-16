Verdien tot 5% APR - een van de hoogste stablecoin-rentes op de markt
Doorloop de KYC-verificatie.
De synthetische dollar van Ethena, USDe, is bedoeld om een censuurbestendige, schaalbare en stabiele crypto-native oplossing te bieden. In tegenstelling tot traditionele stablecoins die afhankelijk zijn van fiatreserves, handhaaft USDe een zachte koppeling aan de Amerikaanse dollar via een delta-hedgingmechanisme op derivatenmarkten. USDe wordt volledig on-chain ondersteund, is transparant en kan vrij worden samengesteld in het gehele DeFi-ecosysteem.
Gebruikers moeten minimaal 0.1 USDE op hun Spot-account hebben om aan dit evenement te kunnen deelnemen. Handmatig registreren, staking of lock-ups zijn niet vereist.
De rente wordt berekend vanaf de dag dat het minimale tegoed op de spotrekening van de gebruiker de waarde van 0.1 USDE (T) bereikt. De rente begint te lopen vanaf T+1. De eerste rentebetaling wordt de volgende dag (T+2) uitgevoerd en dagelijks toegevoegd aan het Spot-account van de gebruiker, op voorwaarde dat deze aan de eisen voldoet.