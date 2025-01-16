De synthetische dollar van Ethena, USDe, is bedoeld om een ​​censuurbestendige, schaalbare en stabiele crypto-native oplossing te bieden. In tegenstelling tot traditionele stablecoins die afhankelijk zijn van fiatreserves, handhaaft USDe een zachte koppeling aan de Amerikaanse dollar via een delta-hedgingmechanisme op derivatenmarkten. USDe wordt volledig on-chain ondersteund, is transparant en kan vrij worden samengesteld in het gehele DeFi-ecosysteem.