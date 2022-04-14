ZyfAI (ZFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZyfAI (ZFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZyfAI (ZFI) Informatie ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Officiële website: https://www.zyf.ai/ Whitepaper: https://docs.zyf.ai/ Koop nu ZFI!

ZyfAI (ZFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZyfAI (ZFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 120.97M $ 120.97M $ 120.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Hoogste ooit: $ 0.066037 $ 0.066037 $ 0.066037 Laagste ooit: $ 0.00271515 $ 0.00271515 $ 0.00271515 Huidige prijs: $ 0.01637632 $ 0.01637632 $ 0.01637632 Meer informatie over ZyfAI (ZFI) prijs

ZyfAI (ZFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZyfAI (ZFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZFI begrijpt, kun je de live prijs van ZFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZFI Wil je weten waar je ZFI naartoe gaat? Onze ZFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZFI token!

