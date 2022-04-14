Zyberswap (ZYB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zyberswap (ZYB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zyberswap (ZYB) Informatie Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Officiële website: https://www.zyberswap.io/ Whitepaper: https://docs.zyberswap.io/

Zyberswap (ZYB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zyberswap (ZYB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K Totale voorraad: $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Circulerende voorraad: $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K Hoogste ooit: $ 23.1 $ 23.1 $ 23.1 Laagste ooit: $ 0.0010838 $ 0.0010838 $ 0.0010838 Huidige prijs: $ 0.00142571 $ 0.00142571 $ 0.00142571 Meer informatie over Zyberswap (ZYB) prijs

Zyberswap (ZYB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zyberswap (ZYB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZYB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZYB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZYB begrijpt, kun je de live prijs van ZYB token verkennen!

