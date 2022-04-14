Zus (ZCN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zus (ZCN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zus (ZCN) Informatie Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Officiële website: https://zus.network Whitepaper: https://zus.network/whitepapers/ Koop nu ZCN!

Zus (ZCN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zus (ZCN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 278.30K $ 278.30K $ 278.30K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Hoogste ooit: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00574989 $ 0.00574989 $ 0.00574989 Meer informatie over Zus (ZCN) prijs

Zus (ZCN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zus (ZCN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZCN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZCN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZCN begrijpt, kun je de live prijs van ZCN token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZCN Wil je weten waar je ZCN naartoe gaat? Onze ZCN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZCN token!

