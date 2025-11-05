ZTX (ZTX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.03870653 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +2.15% Prijswijziging (1D) -6.14% Prijswijziging (7D) -23.67%

ZTX (ZTX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ZTX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZTX hoogste prijs aller tijden is $ 0.03870653, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZTX met +2.15% veranderd in het afgelopen uur, -6.14% in de afgelopen 24 uur en -23.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZTX (ZTX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.03M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.20M Circulerende voorraad 4.20B Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ZTX is $ 3.03M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZTX is 4.20B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.20M.