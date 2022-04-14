Zoomie (ZOOMIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zoomie (ZOOMIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zoomie (ZOOMIE) Informatie When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger! When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger! Officiële website: https://x.com/i/communities/1916671175880528371 Koop nu ZOOMIE!

Zoomie (ZOOMIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zoomie (ZOOMIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Zoomie (ZOOMIE) prijs

Zoomie (ZOOMIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zoomie (ZOOMIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZOOMIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZOOMIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZOOMIE begrijpt, kun je de live prijs van ZOOMIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZOOMIE Wil je weten waar je ZOOMIE naartoe gaat? Onze ZOOMIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZOOMIE token!

