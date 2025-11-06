Zoo World (ZOO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000543 24u laag $ 0.00000598 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.01409993 Laagste prijs $ 0.00000392 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) +3.58% Prijswijziging (7D) -14.34%

Zoo World (ZOO) real-time prijs is $0.00000595. De afgelopen 24 uur werd er ZOO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000543 en een hoogtepunt van $ 0.00000598, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZOO hoogste prijs aller tijden is $ 0.01409993, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000392 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZOO met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +3.58% in de afgelopen 24 uur en -14.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zoo World (ZOO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.95K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.95K Circulerende voorraad 999.99M Totale voorraad 999,994,256.212575

De huidige marktkapitalisatie van Zoo World is $ 5.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZOO is 999.99M, met een totale voorraad van 999994256.212575. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.95K.