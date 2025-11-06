ZOO Crypto World (ZOO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) +1.45% Prijswijziging (7D) -6.99% Prijswijziging (7D) -6.99%

ZOO Crypto World (ZOO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ZOO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZOO hoogste prijs aller tijden is $ 25.74, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZOO met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, +1.45% in de afgelopen 24 uur en -6.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZOO Crypto World (ZOO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Circulerende voorraad 100.81M 100.81M 100.81M Totale voorraad 100,814,057.8964796 100,814,057.8964796 100,814,057.8964796

De huidige marktkapitalisatie van ZOO Crypto World is $ 22.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZOO is 100.81M, met een totale voorraad van 100814057.8964796. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.53K.