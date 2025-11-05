ZoidPay (ZPAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00578364 24u hoog $ 0.00818961 Hoogste prijs ooit $ 1.79 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +1.26% Prijswijziging (1D) +11.48% Prijswijziging (7D) +115.35%

ZoidPay (ZPAY) real-time prijs is $0.0075244. De afgelopen 24 uur werd er ZPAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00578364 en een hoogtepunt van $ 0.00818961, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZPAY hoogste prijs aller tijden is $ 1.79, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZPAY met +1.26% veranderd in het afgelopen uur, +11.48% in de afgelopen 24 uur en +115.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZoidPay (ZPAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.96M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.28M Circulerende voorraad 392.00M Totale voorraad 700,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ZoidPay is $ 2.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZPAY is 392.00M, met een totale voorraad van 700000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.28M.