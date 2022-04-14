ZODs (ZODS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZODs (ZODS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZODs (ZODS) Informatie ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Officiële website: https://www.zods.pro/ Whitepaper: https://www.zods.pro/

ZODs (ZODS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZODs (ZODS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 331.58K $ 331.58K $ 331.58K Totale voorraad: $ 823.61M $ 823.61M $ 823.61M Circulerende voorraad: $ 741.22M $ 741.22M $ 741.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 368.43K $ 368.43K $ 368.43K Hoogste ooit: $ 0.02332287 $ 0.02332287 $ 0.02332287 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0004472 $ 0.0004472 $ 0.0004472 Meer informatie over ZODs (ZODS) prijs

ZODs (ZODS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZODs (ZODS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZODS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZODS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZODS begrijpt, kun je de live prijs van ZODS token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZODS Wil je weten waar je ZODS naartoe gaat? Onze ZODS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

