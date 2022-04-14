Zodor (ZOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zodor (ZOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zodor (ZOD) Informatie The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors. Officiële website: https://www.zodor.io/ Whitepaper: https://whitepaper.zodor.io/

Zodor (ZOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zodor (ZOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.61K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.61K Hoogste ooit: $ 0.0014363 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00088605

Zodor (ZOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zodor (ZOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZOD begrijpt, kun je de live prijs van ZOD token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZOD Wil je weten waar je ZOD naartoe gaat? Onze ZOD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZOD token!

