BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live ZODIA prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ZODIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZODIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ZODIA prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ZODIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZODIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ZODIA

ZODIA Prijsinformatie

Wat is ZODIA

ZODIA whitepaper

ZODIA officiële website

ZODIA tokenomie

ZODIA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ZODIA logo

ZODIA Prijs (ZODIA)

Niet genoteerd

1 ZODIA naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
ZODIA (ZODIA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:42:20 (UTC+8)

ZODIA (ZODIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132653
$ 0.00132653$ 0.00132653

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ZODIA (ZODIA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ZODIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZODIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00132653, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZODIA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZODIA (ZODIA) Marktinformatie

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

--
----

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ZODIA is $ 9.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZODIA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.75K.

ZODIA (ZODIA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ZODIA naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ZODIA naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ZODIA naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ZODIA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-15.17%
60 dagen$ 0-70.61%
90 dagen$ 0--

Wat is ZODIA (ZODIA)?

Zodia is an AI-powered crypto companion that learns your investment style, risk tolerance, and market preferences to provide personalized trading insights and portfolio guidance.

Currently offering free daily analysis with technical indicators and sentiment tracking, Zodia adapts its communication style and recommendations based on YOUR individual crypto journey and needs.

The platform is expanding toward advanced features like smart DCA automation, portfolio rebalancing suggestions, and proactive market alerts designed to help both new and experienced traders navigate the volatile crypto landscape.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ZODIA (ZODIA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

ZODIA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ZODIA (ZODIA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ZODIA (ZODIA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ZODIA te bekijken.

Bekijk nu de ZODIA prijsvoorspelling !

ZODIA naar lokale valuta's

ZODIA (ZODIA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ZODIA (ZODIA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ZODIA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ZODIA (ZODIA)

Hoeveel is ZODIA (ZODIA) vandaag waard?
De live ZODIA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ZODIA naar USD prijs?
De huidige prijs van ZODIA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ZODIA?
De marktkapitalisatie van ZODIA is $ 9.75K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ZODIA?
De circulerende voorraad van ZODIA is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ZODIA?
ZODIA bereikte een ATH-prijs van 0.00132653 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ZODIA?
ZODIA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ZODIA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ZODIA is -- USD.
Zal ZODIA dit jaar hoger gaan?
ZODIA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ZODIA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:42:20 (UTC+8)

ZODIA (ZODIA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,430.92
$104,430.92$104,430.92

+0.67%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,469.65
$3,469.65$3,469.65

+2.09%

Solana logo

Solana

SOL

$163.34
$163.34$163.34

+1.75%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.8978
$0.8978$0.8978

-18.62%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,430.92
$104,430.92$104,430.92

+0.67%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,469.65
$3,469.65$3,469.65

+2.09%

Solana logo

Solana

SOL

$163.34
$163.34$163.34

+1.75%

XRP logo

XRP

XRP

$2.3196
$2.3196$2.3196

+1.89%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16830
$0.16830$0.16830

+0.58%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03625
$0.03625$0.03625

+45.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00789
$0.00789$0.00789

+5.20%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00737
$0.00737$0.00737

+13.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2303
$0.2303$0.2303

+360.60%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000539
$0.0000000539$0.0000000539

+256.95%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004574
$0.000004574$0.000004574

+142.26%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01970
$0.01970$0.01970

+57.60%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$245.07
$245.07$245.07

+39.68%