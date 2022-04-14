ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZKsync Staked ETH (ZKETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Informatie zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Officiële website: https://zksync.dinero.xyz/ Koop nu ZKETH!

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZKsync Staked ETH (ZKETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.92K $ 25.92K $ 25.92K Totale voorraad: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 Circulerende voorraad: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.83K $ 25.83K $ 25.83K Hoogste ooit: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 Laagste ooit: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Huidige prijs: $ 4,672.82 $ 4,672.82 $ 4,672.82 Meer informatie over ZKsync Staked ETH (ZKETH) prijs

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZKsync Staked ETH (ZKETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZKETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZKETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZKETH begrijpt, kun je de live prijs van ZKETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZKETH Wil je weten waar je ZKETH naartoe gaat? Onze ZKETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZKETH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!