ZKFair (ZKF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001089 $ 0.00001089 $ 0.00001089 24u laag $ 0.00006771 $ 0.00006771 $ 0.00006771 24u hoog 24u laag $ 0.00001089$ 0.00001089 $ 0.00001089 24u hoog $ 0.00006771$ 0.00006771 $ 0.00006771 Hoogste prijs ooit $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Laagste prijs $ 0.0000085$ 0.0000085 $ 0.0000085 Prijswijziging (1u) +60.17% Prijswijziging (1D) -10.99% Prijswijziging (7D) -43.44% Prijswijziging (7D) -43.44%

ZKFair (ZKF) real-time prijs is $0.00001816. De afgelopen 24 uur werd er ZKF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001089 en een hoogtepunt van $ 0.00006771, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZKF hoogste prijs aller tijden is $ 0.02491955, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000085 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZKF met +60.17% veranderd in het afgelopen uur, -10.99% in de afgelopen 24 uur en -43.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZKFair (ZKF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 181.61K$ 181.61K $ 181.61K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 181.61K$ 181.61K $ 181.61K Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ZKFair is $ 181.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZKF is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 181.61K.