Zivoe Vault (ZVLT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 1.046 Laagste prijs $ 1.028 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) real-time prijs is $1.042. De afgelopen 24 uur werd er ZVLT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZVLT hoogste prijs aller tijden is $ 1.046, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.028 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZVLT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.30M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.40M Circulerende voorraad 6.14M Totale voorraad 6,139,065.750320517

De huidige marktkapitalisatie van Zivoe Vault is $ 6.30M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZVLT is 6.14M, met een totale voorraad van 6139065.750320517. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.40M.