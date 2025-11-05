BeursDEX+
De live Zivoe Vault prijs vandaag is 1.042 USD. Volg realtime ZVLT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZVLT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Zivoe Vault logo

Zivoe Vault Prijs (ZVLT)

Niet genoteerd

$1.042
0.00%1D
Zivoe Vault (ZVLT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:15:36 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Prijsinformatie (USD)

Zivoe Vault (ZVLT) real-time prijs is $1.042. De afgelopen 24 uur werd er ZVLT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZVLT hoogste prijs aller tijden is $ 1.046, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.028 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZVLT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) Marktinformatie

--
$ 6.40M
6.14M
6,139,065.750320517
De huidige marktkapitalisatie van Zivoe Vault is $ 6.30M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZVLT is 6.14M, met een totale voorraad van 6139065.750320517. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.40M.

Zivoe Vault (ZVLT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Zivoe Vault naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Zivoe Vault naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Zivoe Vault naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Zivoe Vault naar USD $ 0.

Wat is Zivoe Vault (ZVLT)?

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

Zivoe Vault (ZVLT) hulpbron

Zivoe Vault Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Zivoe Vault (ZVLT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Zivoe Vault (ZVLT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Zivoe Vault te bekijken.

Bekijk nu de Zivoe Vault prijsvoorspelling !

Zivoe Vault (ZVLT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Zivoe Vault (ZVLT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ZVLT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Zivoe Vault (ZVLT)

Hoeveel is Zivoe Vault (ZVLT) vandaag waard?
De live ZVLT prijs in USD is 1.042 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ZVLT naar USD prijs?
De huidige prijs van ZVLT naar USD is $ 1.042. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Zivoe Vault?
De marktkapitalisatie van ZVLT is $ 6.30M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ZVLT?
De circulerende voorraad van ZVLT is 6.14M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ZVLT?
ZVLT bereikte een ATH-prijs van 1.046 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ZVLT?
ZVLT zag een ATL-prijs van 1.028 USD.
Wat is het handelsvolume van ZVLT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ZVLT is -- USD.
Zal ZVLT dit jaar hoger gaan?
ZVLT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ZVLT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:15:36 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

