Zirodelta (ZDLT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00173539 $ 0.00173539 $ 0.00173539 24u laag $ 0.00199323 $ 0.00199323 $ 0.00199323 24u hoog 24u laag $ 0.00173539$ 0.00173539 $ 0.00173539 24u hoog $ 0.00199323$ 0.00199323 $ 0.00199323 Hoogste prijs ooit $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Laagste prijs $ 0.00008755$ 0.00008755 $ 0.00008755 Prijswijziging (1u) +1.89% Prijswijziging (1D) -4.80% Prijswijziging (7D) -46.48% Prijswijziging (7D) -46.48%

Zirodelta (ZDLT) real-time prijs is $0.0018934. De afgelopen 24 uur werd er ZDLT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00173539 en een hoogtepunt van $ 0.00199323, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZDLT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00822159, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008755 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZDLT met +1.89% veranderd in het afgelopen uur, -4.80% in de afgelopen 24 uur en -46.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zirodelta (ZDLT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Circulerende voorraad 999.91M 999.91M 999.91M Totale voorraad 999,912,657.127794 999,912,657.127794 999,912,657.127794

De huidige marktkapitalisatie van Zirodelta is $ 1.89M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZDLT is 999.91M, met een totale voorraad van 999912657.127794. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.89M.