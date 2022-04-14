ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZIPPY ($ZIPPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZIPPY ($ZIPPY) Informatie Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things. Officiële website: https://www.zippycoin.fun/ Koop nu $ZIPPY!

ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZIPPY ($ZIPPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.09K $ 26.09K $ 26.09K Totale voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Circulerende voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.09K $ 26.09K $ 26.09K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ZIPPY ($ZIPPY) prijs

ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZIPPY ($ZIPPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $ZIPPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $ZIPPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $ZIPPY begrijpt, kun je de live prijs van $ZIPPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van $ZIPPY Wil je weten waar je $ZIPPY naartoe gaat? Onze $ZIPPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $ZIPPY token!

