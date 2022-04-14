Zipmex (ZMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zipmex (ZMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment.

Officiële website: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD

Zipmex (ZMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zipmex (ZMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 977.32K $ 977.32K $ 977.32K Totale voorraad: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Circulerende voorraad: $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Hoogste ooit: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01103405 $ 0.01103405 $ 0.01103405 Meer informatie over Zipmex (ZMT) prijs

Zipmex (ZMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zipmex (ZMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZMT begrijpt, kun je de live prijs van ZMT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZMT Wil je weten waar je ZMT naartoe gaat? Onze ZMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZMT token!

