Ziktalk (ZIK) Informatie Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations. Officiële website: https://www.ziktalk.com/ Whitepaper: https://ziktalk.com/Ziktalk_Whitepaper_Web_3.0_Social_Platform_v2.5.pdf

Ziktalk (ZIK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ziktalk (ZIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 675.49K $ 675.49K $ 675.49K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 461.76M $ 461.76M $ 461.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Hoogste ooit: $ 0.11414 $ 0.11414 $ 0.11414 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00146288 $ 0.00146288 $ 0.00146288 Meer informatie over Ziktalk (ZIK) prijs

Ziktalk (ZIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ziktalk (ZIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZIK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZIK begrijpt, kun je de live prijs van ZIK token verkennen!

