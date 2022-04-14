Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zeus Network zBTC (ZBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zeus Network zBTC (ZBTC) Informatie zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network's official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. Officiële website: https://btc.apollodex.io/

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zeus Network zBTC (ZBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.78M $ 58.78M $ 58.78M Totale voorraad: $ 521.79 $ 521.79 $ 521.79 Circulerende voorraad: $ 521.79 $ 521.79 $ 521.79 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.78M $ 58.78M $ 58.78M Hoogste ooit: $ 123,873 $ 123,873 $ 123,873 Laagste ooit: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 Huidige prijs: $ 112,596 $ 112,596 $ 112,596 Meer informatie over Zeus Network zBTC (ZBTC) prijs

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zeus Network zBTC (ZBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZBTC begrijpt, kun je de live prijs van ZBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZBTC Wil je weten waar je ZBTC naartoe gaat? Onze ZBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZBTC token!

