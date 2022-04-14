Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zero Ontology System (SOLFUNMEME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Informatie Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Officiële website: https://www.solfunmeme.com Whitepaper: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Koop nu SOLFUNMEME!

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zero Ontology System (SOLFUNMEME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 132.93K $ 132.93K $ 132.93K Totale voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Circulerende voorraad: $ 946.87M $ 946.87M $ 946.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 140.37K $ 140.37K $ 140.37K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014049 $ 0.00014049 $ 0.00014049 Meer informatie over Zero Ontology System (SOLFUNMEME) prijs

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zero Ontology System (SOLFUNMEME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLFUNMEME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLFUNMEME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLFUNMEME begrijpt, kun je de live prijs van SOLFUNMEME token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLFUNMEME Wil je weten waar je SOLFUNMEME naartoe gaat? Onze SOLFUNMEME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLFUNMEME token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!