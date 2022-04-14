zerescan (ZERESCAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in zerescan (ZERESCAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

zerescan (ZERESCAN) Informatie I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community. Officiële website: https://x.com/0xzerescan Koop nu ZERESCAN!

zerescan (ZERESCAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor zerescan (ZERESCAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.94K $ 9.94K $ 9.94K Totale voorraad: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M Circulerende voorraad: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.94K $ 9.94K $ 9.94K Hoogste ooit: $ 0.00029956 $ 0.00029956 $ 0.00029956 Laagste ooit: $ 0.00000493 $ 0.00000493 $ 0.00000493 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over zerescan (ZERESCAN) prijs

zerescan (ZERESCAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van zerescan (ZERESCAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZERESCAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZERESCAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZERESCAN begrijpt, kun je de live prijs van ZERESCAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZERESCAN Wil je weten waar je ZERESCAN naartoe gaat? Onze ZERESCAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZERESCAN token!

