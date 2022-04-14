Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Informatie Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! *INITIATING TRANSACTIONS* Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Officiële website: https://www.gaycoin.one/

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 133.36K $ 133.36K $ 133.36K Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 133.36K $ 133.36K $ 133.36K Hoogste ooit: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013287 $ 0.00013287 $ 0.00013287 Meer informatie over Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) prijs

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAYCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAYCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAYCOIN begrijpt, kun je de live prijs van GAYCOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van GAYCOIN Wil je weten waar je GAYCOIN naartoe gaat? Onze GAYCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAYCOIN token!

