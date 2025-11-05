ZERA (ZERA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01352042 24u hoog $ 0.01680972 Hoogste prijs ooit $ 0.04713878 Laagste prijs $ 0.01352042 Prijswijziging (1u) -4.63% Prijswijziging (1D) -1.84% Prijswijziging (7D) -28.02%

ZERA (ZERA) real-time prijs is $0.01554635. De afgelopen 24 uur werd er ZERA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01352042 en een hoogtepunt van $ 0.01680972, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZERA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04713878, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01352042 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZERA met -4.63% veranderd in het afgelopen uur, -1.84% in de afgelopen 24 uur en -28.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZERA (ZERA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.64M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.64M Circulerende voorraad 999.37M Totale voorraad 999,374,720.0725297

De huidige marktkapitalisatie van ZERA is $ 15.64M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZERA is 999.37M, met een totale voorraad van 999374720.0725297. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.64M.