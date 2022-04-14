ZENY (ZENY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZENY (ZENY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZENY (ZENY) Informatie ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay ("Play"), creator support ("Support"), and token-based earnings ("Earn"), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Officiële website: https://rezipang.com/

ZENY (ZENY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZENY (ZENY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 206.63K $ 206.63K $ 206.63K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Hoogste ooit: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 Laagste ooit: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 Huidige prijs: $ 0.076874 $ 0.076874 $ 0.076874 Meer informatie over ZENY (ZENY) prijs

ZENY (ZENY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZENY (ZENY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZENY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZENY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZENY begrijpt, kun je de live prijs van ZENY token verkennen!

