De live Zentra prijs vandaag is 0.00001514 USD. Volg realtime ZNTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZNTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Zentra prijs vandaag is 0.00001514 USD. Volg realtime ZNTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZNTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ZNTR

ZNTR Prijsinformatie

Wat is ZNTR

ZNTR officiële website

ZNTR tokenomie

ZNTR Prijsvoorspelling

1 ZNTR naar USD live prijs:

-8.00%1D
Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Zentra (ZNTR) live prijsgrafiek
Zentra (ZNTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+1.27%

-6.98%

-22.54%

-22.54%

Zentra (ZNTR) real-time prijs is $0.00001514. De afgelopen 24 uur werd er ZNTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001394 en een hoogtepunt van $ 0.00001636, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZNTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00036058, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001394 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZNTR met +1.27% veranderd in het afgelopen uur, -6.98% in de afgelopen 24 uur en -22.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zentra (ZNTR) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Zentra is $ 15.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZNTR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.14K.

Zentra (ZNTR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Zentra naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Zentra naar USD $ -0.0000060055.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Zentra naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Zentra naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.98%
30 dagen$ -0.0000060055-39.66%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Zentra (ZNTR)?

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven “Meme Wars,” a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra’s purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Zentra Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Zentra (ZNTR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Zentra (ZNTR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Zentra te bekijken.

Bekijk nu de Zentra prijsvoorspelling !

ZNTR naar lokale valuta's

Zentra (ZNTR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Zentra (ZNTR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ZNTR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Zentra (ZNTR)

Hoeveel is Zentra (ZNTR) vandaag waard?
De live ZNTR prijs in USD is 0.00001514 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ZNTR naar USD prijs?
De huidige prijs van ZNTR naar USD is $ 0.00001514. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Zentra?
De marktkapitalisatie van ZNTR is $ 15.14K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ZNTR?
De circulerende voorraad van ZNTR is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ZNTR?
ZNTR bereikte een ATH-prijs van 0.00036058 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ZNTR?
ZNTR zag een ATL-prijs van 0.00001394 USD.
Wat is het handelsvolume van ZNTR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ZNTR is -- USD.
Zal ZNTR dit jaar hoger gaan?
ZNTR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ZNTR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Zentra (ZNTR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

