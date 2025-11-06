Zentra (ZNTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001394 $ 0.00001394 $ 0.00001394 24u laag $ 0.00001636 $ 0.00001636 $ 0.00001636 24u hoog 24u laag $ 0.00001394$ 0.00001394 $ 0.00001394 24u hoog $ 0.00001636$ 0.00001636 $ 0.00001636 Hoogste prijs ooit $ 0.00036058$ 0.00036058 $ 0.00036058 Laagste prijs $ 0.00001394$ 0.00001394 $ 0.00001394 Prijswijziging (1u) +1.27% Prijswijziging (1D) -6.98% Prijswijziging (7D) -22.54% Prijswijziging (7D) -22.54%

Zentra (ZNTR) real-time prijs is $0.00001514. De afgelopen 24 uur werd er ZNTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001394 en een hoogtepunt van $ 0.00001636, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZNTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00036058, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001394 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZNTR met +1.27% veranderd in het afgelopen uur, -6.98% in de afgelopen 24 uur en -22.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zentra (ZNTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.14K$ 15.14K $ 15.14K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.14K$ 15.14K $ 15.14K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Zentra is $ 15.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZNTR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.14K.