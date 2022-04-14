Zenlink Network (ZLK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zenlink Network (ZLK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zenlink Network (ZLK) Informatie Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Officiële website: https://zenlink.pro/ Koop nu ZLK!

Zenlink Network (ZLK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zenlink Network (ZLK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 110.27K $ 110.27K $ 110.27K Totale voorraad: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M Circulerende voorraad: $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 144.61K $ 144.61K $ 144.61K Hoogste ooit: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Laagste ooit: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 Huidige prijs: $ 0.00202503 $ 0.00202503 $ 0.00202503 Meer informatie over Zenlink Network (ZLK) prijs

Zenlink Network (ZLK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zenlink Network (ZLK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZLK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZLK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZLK begrijpt, kun je de live prijs van ZLK token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZLK Wil je weten waar je ZLK naartoe gaat? Onze ZLK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZLK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!