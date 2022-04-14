ZENKOKU (CDB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZENKOKU (CDB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZENKOKU (CDB) Informatie We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan's national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan's traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Officiële website: https://companydata.tsujigawa.com/ Whitepaper: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/

ZENKOKU (CDB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZENKOKU (CDB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 126.35K $ 126.35K $ 126.35K Totale voorraad: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M Circulerende voorraad: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 126.35K $ 126.35K $ 126.35K Hoogste ooit: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013048 $ 0.00013048 $ 0.00013048 Meer informatie over ZENKOKU (CDB) prijs

ZENKOKU (CDB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZENKOKU (CDB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CDB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CDB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CDB begrijpt, kun je de live prijs van CDB token verkennen!

