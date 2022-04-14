Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zenko Protocol (ZENKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zenko Protocol (ZENKO) Informatie Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Officiële website: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Whitepaper: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zenko Protocol (ZENKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.24M $ 26.24M $ 26.24M Hoogste ooit: $ 0.076833 $ 0.076833 $ 0.076833 Laagste ooit: $ 0.02530539 $ 0.02530539 $ 0.02530539 Huidige prijs: $ 0.02636635 $ 0.02636635 $ 0.02636635 Meer informatie over Zenko Protocol (ZENKO) prijs

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zenko Protocol (ZENKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZENKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZENKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZENKO begrijpt, kun je de live prijs van ZENKO token verkennen!

